Scooter incendiati in via Agnesi, è caccia all'autore del rogo

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Scooter in fiamme nel quartiere Mazzini. Venerdì notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Agnesi per il rogo scaturito da quattro motocicli parcheggiati a lato della strada. I mezzi sono stati completamente divorati dalle fiamme e la mattina, ad attendere i proprietari, solo lamiere e frammenti di plastica.

Come riportato anche dagli altri giornali bolognesi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la causa dell’incendio: la pista più accreditata sembrerebbe quella dell'origine dolosa e gli investigatori dovranno risalire all'identità dell'autore del gesto. Le fiamme potrebbero essere partite da un solo scooter per poi avvolgere quelli circostanti. Fortunatamente l'incendio non ha coinvolto le case vicine.