Scooter a fuoco, fiamme lambiscono palazzo: "Vandalismo inutile e pericoloso" | FOTO

La facciata del palazzo è completamente annerita, il motorino ridotto in cenere: "L'ho riconosciuto dall'antifurto" ha detto a Bologna Today Mauro Imperatrice, il proprietario dello scooter incendiato questa notte, in zona universitaria.

Un rogo apparentemente doloso, spento dai vigili del fuoco, e appiccato intorno alle 4 in via Bibiena, una parallela di via Petroni, vicino al civico 19: "Sono fuori Bologna, mi ha chiamato un vicino di casa perchè questa mattina non mi ha visto scendere in strada, poi ho ricevuto le foto e ho detto, sì è il mio scooter che ormai non esiste più, l'ho riconosciuto dall'antifurto".

Le fiamme hanno annerito la facciata e, come osserva Imperatrice "a parte il danno provocato a me, si tratta di una vandalismo inutile, che però avrebbe potuto provocare danni ben peggiori" visto che "gli infissi degli appartamenti ai piani superiori sono in legno, ma del resto non è la prima volta che accade a Bologna" e quell'ora le persone solitamente dormono.

Domenica scorsa, una donna ha appiccato un incendio in porta Galliera, fortunatamente spento sul nascere grazie alla collaborazione di un residente.