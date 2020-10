Monterenzio: di nuovo a fuoco il tetto della scuola materna

A fuoco il tetto della scuola materna a Monterenzio. Di nuovo. A distanza di un mese infatti, le fiamme, che sembra siano scoppiate dal tetto poco prima delle 5 di questa mattina, hanno distrutto parte della struttura, rendendo di fatto l'istituto inagibile.

Il primo incendio il 10 settembre scorso, a pochi giorni dall'apertura della scuola, costringendo tutti a correre ai ripari organizzando lezioni all'aperto nel parco, in attesa di rendera la struttura di nuovo agibile. Lunedì scorso però, i bambini erano rientrati in classe dopo i dovuti interventi che hanno impermeabilizzato il tetto, riparato i danni del rogo, riverniciato le aule e ripristinato gli impianti. Ma solo dopo 3 giorni è nuovamente tutto distrutto.

L'allarme è scattato poco prima dell'alba, e sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco che dopo alcune ore hanno domanto le fiamme, ma l'intervento è ancora in corso. La scuola al momento risulta inagibile e indagini sono state avviate per capire l'origine del rogo.

“Non sappiamo ancora cosa sia successo. Non ci sono le telecamere quindi aspettiamo il nuovo verbale dei vigili del fuoco – spiega il sindaco Ivan Mantovani a BolognaToday - Allo stato attuale la scuola è inagibile, e con il problema Covid è anche difficile trovare in pochissimo tempo una soluzione. Se l’origine del rogo dovesse essere colposa il Comune chiederà i danni ai diretti responsabili, se dovesse essere dolosa sarebbe ancora più grave. E’ comunque una soluzione complessa. Un danno terribile a tutta la comunità e un grave disagio per le famiglie e i bambini - sottolinea il primo cittadino - Ieri erano in corso degli interventi che ci hanno assicurato potevano essere fatti, quindi attendiamo i verbali delle autorità e nel frattempo siamo già a lavoro per cercare delle soluzioni alternative perché siamo di nuovo senza stabile. In un anno normale, senza Covid, avremmo già delle soluzioni per le lezioni ma adesso dobbiamo attendere più pareri".