Principio di incendio in una scuola di Imola

Principio di incendio, questa mattina alle ore 11.20, all’istituto Orsini di via Vivaldi, a Imola. Come riferisce il sindaco Marco Panieri, erano in svolgimento i lavori di manutenzione all’edificio scolastico. “I vigili del fuoco – scrive Panieri in una nota – sono prontamente intervenuti e si è evitato l’espandersi delle fiamme. Si stanno eseguendo gli opportuni controlli all’edificio e su quanto accaduto, ma non si presentano danni strutturali. Ringraziamo i vigili del fuoco per l’intervento”.

“Nelle prossime settimane – conclude il sindaco di Imola – saremo al lavoro per il ripristino della parte danneggiata, nella piena tutela delle attività e dei diritti della comunità scolastica coinvolta e dell’istituto comprensivo”.