Principio di incendio in stazione: guardia giurata finisce in ospedale | FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 23 dicembre, attorno alle ore 16.45, per un principio di incendio alla stazione centrale di Bologna. Le fiamme sono partite da un carrello statico per le pulizie e hanno toccato anche il resto del locale tecnico. Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri, anche la Polfer, personale di RFI e il 118, visto che una guardia giurata è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale con un codice di lieve entità.