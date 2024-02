Incendio sulla S.Vitale a Budrio, traffico deviato

Mattina di disagi nel bolognese a causa di un incendio che ha interessato un'abitazione privata.

Per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento del rogo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 253 “S.Vitale” al km.15,000 all’altezza di Budrio.

Il traffico diretto a Bologna -intorno alle ore 9 di oggi , venerdì 9 febbraio 2024 - è deviato al km 22, 360 per poi percorrere la sp 19, mentre quello in direzione Medicina (Bologna) è deviato al km 10,500 per poi percorrere la sp 28.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(notizia in aggiornamento)