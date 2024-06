QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Allarme per i viaggiatori dell’aeroporto Marconi e per i residenti della zona Noce e Pescarola. Nel pomeriggio, intorno alle 15.30, in tanti hanno visto un’alta colonna di fumo nero alzarsi in cielo, non lontano dalle piste dello scalo bolognese. I vigili del fuoco, dopo aver ricevuto numerose chiamate, sono intervenuto in via Antonio Baldacci, all’angolo con via del Pane, dove un trattore stava bruciando in un campo. Ci sono voluti diversi minuti per spegnere le fiamme, ma nessuno è rimasto ferito. Anche la viabilità della zona e il traffico aeroportuale non sono stati interessati.