Paura in trattoria, locale in fiamme in Appennino

Incendio questa mattina in una trattoria di Grizzana Morandi. Nessuno è rimasto ferito.

In base a quanto si apprende, per cause ancora da accertare una parte del locale ha preso fuoco coinvolgendo anche un deposito di legname ma le persone presenti all'interno dell'edificio sono risucite ad abbandonarlo in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo.