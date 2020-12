Incendio sulla linea ferroviaria Bologna-Padova: treni in forte ritardo e bus sostitutivi

Alle ore 9 circa di oggi, 8 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un mezzo d'appoggio per un incendio presso l'uscita 5 della tangenziale.

A bruciare un impianto per la distribuzione dell'energia elettrica sulla linea ferroviaria Bologna- Padova. I vigili del fuoco hanno spento il rogo, bonificato l'area e messo in sicurezza la zona per permettere anche l'intervento tecnico del personale di RFI.

Sul posto anche la Polfer, i Carabinieri e la Polizia locale per gestire la viabilità al di fuori dell'area interessata dall'incendio. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti.

La circolazione dei treni è stata inizialmente sospesa con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso via Verona per i treni a lunga percorrenza. Sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus fra Castel Maggiore e Bologna.

Ritardi

Alle 15.30 di oggi, sulla linea Bologna - Padova, direzione Padova, il traffico ferroviario è fortemente rallentato tra Castel Maggiore e Bologna per un intervento dei Vigili del Fuoco. Treni a lunga percorrenza, direzione Padova, deviati via Verona con maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

Treni Regionali limitati a Ferrara e Bologna dove è attivato un servizio sostitutivo con autobus.