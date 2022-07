Incendio in Appennino: brucia un bosco a Monzuno

E' visibile anche dall'autostrada la colonna di fumo che si è alzata a causa di un vasto incendio divampato in mattinata a Vado, frazione di Monzuno, centro dell'Appennino bolognese.

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e si è alato in volo anche l’elicottero.

Un rogo che ricorda quello di Vergato quando la boscaglia andò a fuoco impegnando i soccorsi per diversi giorni.

"L'incendio divampato in mattinata dalla strada in zona Creda a Vado non ha coinvolto zone abitate; in prossimità si trovano alcuni allevamenti di cavalli i cui proprietari sono stati prontamente avvisati e hanno potuto mettere in totale sicurezza gli animali - fa sapere il Comune di Monzuno - Attualmente la situazione è sotto controllo, anche grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme stanno coinvolgendo solo la parte più alta della montagna, per questo si è reso necessario l'intervento dell'elicottero. Il Sindaco Bruno Pasquini si trova sul posto per verificare le operazioni di spegnimento".

Aggiornamento ore 15