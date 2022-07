Incendio Vergato: bruciati diversi ettari, ancora in corso la bonifica

A 5 giorni dall'incendio che ha devastato le campagne intorno a Vergato, sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Come riferisce l'assessora regionale all'ambiente e alla protezione civile Irene Priolo, le forze impiegate per domare il rogo sono state ingenti: "Numeri importanti, che rendono ancora più evidente, qualora ce ne fosse bisogno, che gesti irresponsabili, o anche solo di distrazione, causano enormi danni, ambientali prima di tutto, ma anche economici e di sostenibilità, soprattutto in un momento di grave siccità come quello che stiamo avendo - scrive Priolo sui social - Ognuno di noi fa la differenza per la tutela del nostro pianeta. Non posso ovviamente non ringraziare chi si è prodigato in questa emergenza qui come in altre realtà regionali".

I numeri dell'incendio

276 vigili del fuoco

12 funzionari dell’Agenzia regionale di Protezione civile

64 volontari dell’Anti Incendio Boschivo

60 mezzi

28 carabinieri forestali

3 canadair che hanno effettuato 47 lanci per un totale di 282mila litri di acqua

1 elicottero che ha effettuato 205 lanci per un totale di 164mila litri di acqua

1 drone con termo-scanner per la verifica di eventuali focolai residui