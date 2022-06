Grosso incendio a Vergato, in azione anche il canadair. Priolo: "Siamo in grave allerta" | VIDEO

Un bosco in località La Carbona di Riola, nel territorio di Vergato, è in fiamme da ore, come conferma anche l'assessora regionale alla protezione civile, Irene Priolo: "Sono in contatto con l'Amministrazione comunale e sono entrati in azione un elicottero ed un canadair per limitare le fiamme per la notte ed intervenire da domani mattina con un ulteriore canadair. Sono in azione i vigili del fuoco e l'Aib della Protezione civile con 3 squadre - scrive in una nota - Vorrei ricordare che siamo in grave allerta per gli incendi boschivi e lo saremo per tutto luglio ed agosto. Abbiamo già diramato l'allerta e per l'ennesima volta vorrei raccomandare comportamenti responsabili perché con la siccità che stiamo avendo la situazione è oltremodo pericolosa".

Infatti proprio oggi è stato disposto che da sabato 2 luglio, e fino al 28 agosto, lo stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi esteso a tutto il territorio dell’Emilia-Romagna on rischio "arancione".

(Foto FB Irene Priolo)