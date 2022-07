Domato l'incendio a Vergato: il prefetto in visita sul posto

L'incendio divampato nei giorni scorsi a Vergato, nell'Appennino bolognese, è "finalmente domato grazie all'incessante opera dei vigili del fuoco, dei volontari e di tutte le componenti del sistema di protezione civile, a cui va il sentito ringraziamento per il lavoro svolto".

Lo fa sapere la Prefettura di Bologna in una nota dove si annuncia anche la visita di oggi del prefetto Attilio Visconti e del senatore Pierferdinando Casini a Vergato per incontrare il vicesindaco Stefano Pozzi, "per testimoniare solidarietà e vicinanza all'amministrazione comunale e alla cittadinanza".

Ieri sera, su Facebook, l'assessora regionale all'Ambiente e Protezione civile, Irene Priolo, negli aggiornamenti sul rogo aveva spiegato che l'incendio era "sotto controllo" e che erano iniziate le operazioni di bonifica. Nella notte era previsto il presidio dei Vigili del Fuoco e almeno due squadre di Protezione civile per sorveglianza, aveva aggiunto l'assessora.

La causa dell'incendio: "Accidentale, forse un mozzicone"

Un'ipotesi sulle cause dell'incendio, come spiegato dal vicesindaco Stefano Pozzi, potrebbe essere legata ad un mozzicone di sigaretta buttato da un'automobile visto che il rogo si è propagato nelle vicinanze di una strada.

Difficile è stato lo spegnimento perché la zona, impervia, è difficilmente raggiungibile via terra e quindi si interviene principalmente con tre Canadair e un elicottero dall'alto. Uno ogni quarto d'ora, in media. Le squadre a terra cercano comunque di arginare il fuoco nelle zone raggiungibili con i fuoristrada.

Sul posto il Comando di Bologna ha dispiegato tre squadre permanenti e tre volontarie. In appoggio squadre da Ferrara, Modena e Ravenna. Ieri sera sono state evacuate 29 persone a livello precauzionale.