Incendio in appartamento: fumo nero dalla finestra, soccorso un uomo privo di sensi

Fumo nero dalla finestra di un appartamento, al piano rialzato di via Paolo Martini a Bologna: i Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente (erano le 14.20 circa quando è scattato l'allarme,) hanno trovato dentro un uomo. Era in camera da letto, ormai privo di sensi evidentemente per effetto del fumo. Le squadre hanno provveduto a salvare l'inquilino e a spegnere il rogo e il 63enne è stato trasportato prima al Maggiore (in codice tre e quindi di massima gravità) e poi alla camera iperbarica di Ravenna. Sono ancora da chiarire le cause del rogo.