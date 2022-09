Incendio in via Albertazzi: brucia una villetta, strada chiusa e vigili del fuoco al lavoro

Incendio in via Albertazzi. Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Bologna sono stati impegnati a spegnare un incendio divampato in una villetta a due piani di via Albertazzi, in zona Savena. Fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati, ma la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale per permettere ai pompieri di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il tutto.

Pesanti i danni a tetto e impianti, nonostante la rapidità dell'intervento. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco è stata la canna fumaria di un caminetto, che poi ha propagato le fiamme alla copertura catramata del tetto calpestabile. L'intervento si è protratto per circa un'ora, prima che la strada fosse riaperta al traffico.