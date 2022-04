Incendio in via Beethoven: quattro auto distrutte dalle fiamme

Incendio questa notte in via Beethoven, zona San Ruffillo, dove quattro auto sono andate completamente distrutte sulla strada che collega via Toscana alla stazione. I carabinieri del nucleo Radiomobile stanno conducendo accertamenti per capire come si siano sviluppate le fiamme che in poco tempo hanno divorato le quattro utilitarie. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno la pista dolosa .