Incendio in via Begatto: fiamme allo scooter, danneggiata la vicina chiesa

Via Begatto ancora chiusa questa mattina per un incendio, che nella notte ha svegliato diversi residenti tra Strada Maggiore e via San Vitale. I vigili del fuoco sono arrivati infatti in via Begatto, dove uno scooter ha preso fuoco, danneggiando pesantemente anche alcuni locali attigui alla chiesa di santi Cosma e Damiano.

Non risultano feriti o intossicati, ma la struttura, tra infissi, cornicione e parti del solaio in legno, è rimasta seriamente danneggiata dalle fiamme. Ancora sconosciute le origini dell'incendio, sul posto sono presenti le forze dell'ordine.