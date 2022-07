Incendio via Borre: una ventina di evacuati, appartamenti inagibili

Circa 20 persone non potranno rientrare nelle loro case, a causa dell'incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri, 21 luglio, al civico 1/7 di via delle Borre, zona Zanardi, nel quartiere Navile A prendere fuoco e per motivi ancora da accertare sarebbero state due auto parcheggiate in strada, poi le fiamme si sono alzate e hanno coinvolto la facciata dello stabile Acer e lambito altri condomini vicini.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e gli agenti delle volanti hanno coordinato l'evacuazione dei residenti, fortunatamente solo spaventati e rimasti nei loro appartamenti invasi dal fumo.

Per permettere le operazioni di spegnimento e soccorso, è intervenuta anche la polizia locale che ha gestito il traffico e chiuso la strada.

Un altro incendio è divampato sempre ieri a Monzuno: ad andare a fuoco la parte alta della montagna. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore a causa del vento e del terreno estremamente secco.

Si tratta solo degli ultimi episodi incendiari registrati in città. La scorsa settimana a lungo i vigili del fuoco avevano dovuto lavorare per spegnere il rogo divampato dal sottotetto di una palazzina in via Sant'Isaia: l'alata colonna di fumo e l'odore pungente avevano gettato in allarme tutta la zona. Peggio era andato il mese scorso quando un maxi incendio aveva creato non pochi danno a Vergato il tutto probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta.

(Auto incendiata - foto archivio)