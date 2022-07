Incendio al Navile, auto a fuoco in strada: appartamenti inagibili

Alle 15 circa di oggi pomeriggio un incendio è divampato al civico 17 di via delle Borre, in zona Zanardi. Le fiamme sarebbero partite da da due autovetture parcheggiate in strada e avrebbero interessato anche uno o più appartamenti. Lo rende noto la Questura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, le volanti e la polizia locale. L’edificio interessato é composto da appartamenti Acer, alcuni sarebbero inagibili. Al momento non si registrano feriti.

(Vigili del Fuoco - foto archivio)

Notizia in aggiornamento