Incendio in appartamento in via Bottego: palazzina evacuata

Incendio in via Bottego, dove i vigili del fuoco hanno spento un piccolo rogo in un appartamento al secondo piano di una casa di quattro. Dentro all'abitazione vi erano quattro inquilini, che dopo aver avvisato il 115 sono usciti all'esterno. Per precauzione, prma di spegnere il fuoco, i pompieri hanno fatto uscire anche le altre persone che in quel momento stavano dentro lo stabile. Sul posto anche il 118 e la polizia locale, ma di cure particolari fortunatamente non vi è stata necessità. L'incendio, partito un una camera da letto, è stato domato e tutti hanno fatto rientro nei propri alloggi.