Incendio alla Barca, fiamme nella camera da letto: anziano gravissimo al Maggiore

Era in camera da letto, quando è scoppiato l'incendio, ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore. E' accaduto ieri, 22 novembre, in via Buonarroti, nel quartiere Barca, poco dopo l'ora di pranzo.

Vittima un 88enne che era solo in casa. A chiamare il 118 sono stati i vicini e alcuni parenti che hanno visto il fumo uscire dalle finestre e sentito le grida di aiuto. L'anziano avrebbe cercato di spegnere il rogo, ma in pochi secondi le fiamme hanno attaccato gli abiti che indossava ed è rimasto gravemente ustionato.

E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Dagli ultimi aggiornamenti, è ricoverato nel reparto di rianimazione, in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. L'appartamento al momento sarebbe inagibile a causa del fumo che ha invaso tutto le stanze, anche se non si registrerebbero danni strutturali. A provocare il rogo forse un corto circuito, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio dei tecnici.

