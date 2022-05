Incendio in via della Beverara: a fuoco macchinario, edificio evacuato

Attimi di paura ieri in via della Beverara dove, intorno a mezzogiorno polizia e mezzi di soccorso sono arrivati in forze per prestare soccorso al personale di una azienda, fatta evacuare dall'edificio dopo lo scoppio di un piccolo incendio all'interno di un ufficio ai piani bassi.

In tutto si stima siano state un centinaio le persone fatte allontanare dallo stabile, in uso a una nota agenzia di servizi professionali. Una volta sul posto e riportata sotto controllo la situazione, gli agenti e i soccorritori avrebbero individuato come causa del rogo il malfunzionamento di un macchinario. Le fiamme sono comunque state controllate sin dalle prime fasi dell'incendio stesso, ma nei corridoi degli uffici adiacenti si è sprigionato un denso fumo nero, che ha portato alla necessità di arieggiare i locali prima di permettere il rientro del personale, nel primo pomeriggio. Non si registrano feriti o intossicati.