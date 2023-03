Incendio in via della scuole: a fuoco i contatori, condominio evacuato

Allarme incendio in via delle scuole nel tardo pomeriggio di oggi, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio di sei piani per fare evacuare una ventina di famiglie, a causa del fumo nero che dall'armadio contatori aveva cominciato a invadere la tromba delle scale.

Il rogo, partito dal quadro elettrico, è stato domato in poco tempo ma il corto circuito e i cavi danneggiati hanno provocato un piccolo blackout nelle case circostanti. Al momento i tecnici Enel stanno cercando di ripristinare la fornitura di rete.

Sul posto anche carabinieri e 118. Sulla base delle prime testimonianze, non sembrano esserci feriti, ustionati o intossicati, ma diverse persone hanno lamentato fastidio alle vie aeree.