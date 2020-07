Grosso incendio in via Dossetti: a fuoco 4 auto nell'autorimessa, evacuati appartamenti

Paura questa notte in via Dossetti, Poco dopo la mezzanotte, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe Dossetti, in zona Fiera, per un grosso incendio che ha coinvolto quattro autovetture parcheggiate nell'autorimessa di un palazzo.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con due autobotti e due autoscale. A causa del fumo generato dal rogo si è reso necessario evacuare alcuni appartamenti vicini. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera scena.

Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. Sul posto anche i carabinieri e, in via precauzionale, l'ambulanza del 118. Fortunatamente però non si registrano feriti.