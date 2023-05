Camera da letto a fuoco, pompieri sul posto

Qualche disagio al traffico in zona Pontelungo stamane per consentire le operazioni di intervento a seguito di un incendio scoppiato in una palazzina.

Alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in Via del Faggiolo per il rogo scaturito all'interno di un appartamento, in uno stabile composto da un piano terra e un primo piano. Sul posto i caschi rossi hanno provveduto ad estinguere le fiamme che hanno interessato una stanza da letto. Nessuna persona è fortunatamente rimasta coinvolta.