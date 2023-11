Il contatore va a fuoco: incendio in zona San Donato | FOTO

Un incendio è scoppiato all'alba in un condominio in via Ferravilla, nel quartiere San Donato. Intorno alle sei del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti nella palazzina al civico 10 per spegnere le fiamme propagate dal cortocircuito di un contatore elettrico nel vano della scala condominiale. Il fuoco aveva raggiunto il soffitto e divorato gli infissi quando è arrivata la chiamata alla centrale di Bologna.

Una persona adulta e un minorenne sono stati trasportati al punto soccorso per accertamenti dopo aver inalato a lungo il fumo dell'incendio. Tanta paura per gli abitanti del condominio ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Il fuoco ha completamente distrutto il vano e gran parte dei contatori, per i quali sarà necessario il ripristino.