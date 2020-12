Incendio, a fuoco un appartamento in via Fioravanti: un morto, famiglie evacuate e strada chiusa

Tragedia questa mattina all'alba in via Fioravanti, dove in un appartamento al civico 7 è divampato un violentissimo incendio. Una persona sarebbe morta e un'altra invece, sarebbe stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia e dei Vigili del Fuoco, oltre ad ambulanze e automedica.

Tutte le famiglie residenti nelle palazzine al civico 5 e 7 sono state fatte evacuare, e collocate momentaneamente in Piazza Liber Paradisus, davanti alla Casa Comunale.

Al momento la strada è bloccata alla normale circolazione, e sono in corso accertamenti per verificare anche eventuali danni strutturali alle palazzine.

Deviate le inee bus 30, 34, 92 e navetta A. Previste chiusure per almeno un paio d'ore.

Notizia in aggiornamento.