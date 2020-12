Tragedia questa mattina all'alba in via Fioravanti, dove in un appartamento al civico 7 è divampato un violentissimo incendio. A seguito del rogo un uomo, 101 anni, ha perso la vita e un'altra persona, una donna, sarebbe stata trasportata al pronto soccorso. Ancora al vaglio le dinamiche.

Si è trattato di un incendio di grosse dimensioni che ha danneggiato anche gli appartamenti dei vicini: "Un disastro, acqua e fumo".