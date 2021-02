Via Flora, si incendia il tetto dell'asilo: bimbi evacuati

Sono stati evacuati senza problemi i bimbi che frequentano l'asilo di via Francesco Flora, in Bolognina. Dopo una segnalazione al 115, alle ore 15:30 i Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra, autopompa, autoscala e autobotte per un incendio del tetto della struttura.

All'arrivo dei caschi rossi, i bambini erano già stati ordinatamente evacuati dal personale scolastico. La squadra ha contenuto il rogo che ha interessato una piccola porzione della copertura dell'edificio. Non risultano feriti o intossicati. Presente sul posto anche la polizia locale.

La scuola d’infanzia rimarrà chiusa domani, mercoledì 3 febbraio, per consentire i lavori di ripristino. Sull’accaduto sono in corso le verifiche dei tecnici comunali.

