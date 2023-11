Incendio in via Libia, famiglie evacuate da un condominio

Un altro contatore che va a fuoco, un altro incendio all'interno di un condominio dopo il rogo di ieri in una palazzina nel quartiere San Donato. I vigili del fuoco sono stavolta intervenuti in via Libia al civico 17 dove, a causa di un cortocircuito, le fiamme sono divampate dentro il vano dei quadri elettrici.

Non si registrano fortunatamente feriti, ma al momento è in corso l'evacuazione di alcuni residenti rimasti senza luce né riscaldamento.

Articolo in aggiornamento