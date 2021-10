Incendio nella notte in centro: rogo sui tetti di via Marsili|VIDEO

Un vasto incendio è divampato intorno all'alba in pieno centro a Bologna. Dalle prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate sui tetti di un condominio di via Marsili, vicino alla basilica di San Domenico, in fase di ristrutturazione.

Sul posto alle 4 circa sono arrivate diverse squadre e mezzi dei Vigili del Fuoco. Probabilmente i materiali presenti sul tetto, hanno alimentato il rogo. Alcuni appartamenti delo stabile sono stati evacuati e la strada è stata chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento

(Foto e video H. Atti)