Incendio in zona Roveri: coinvolta una mamma con il figlio | FOTO

Brutto incendio questa mattina in uno stabile di via Tommaso Martelli 9, in zona Roveri, a Bologna. Attorno alle 11.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme all’interno di un appartamento al secondo piano, dove vivono una donna e il figlio. Al momento, non si hanno aggiornamenti sul loro stato di salute. Le fiamme, come visibile dalle foto, hanno bruciato profondamente almeno una stanza dell’appartamento, che ora è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.