Va a fuoco il quadro elettrico, evacuata palazzina in via Masi

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio, attorno alle 15 e 30, in un edificio in via Masi per via di un incendio al quadro elettrico che si trovava al piano interrato. Giunte sul posto, le squadre dei pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio. Non ci sono feriti. A scopo precauzionale, dato che il fumo aveva invaso il vano scala, sono state evacuati quasi tutti gli occupanti dei piani superiori. È stata anche interrotta, per ragioni di sicurezza, l’erogazione della corrente elettrica. Per il ripristino temporaneo, sono intervenuti sul posto i tecnici dell’Enel.

L'incendio alla Stamoto

Nella serata di ieri, invece, intorno alle 21, due squadre degli Vigili del Fuoco sono intervenute in via Castelmerlo, nel quartiere Savena. A prendere fuoco il piano terra e il primo della caserma dismessa Stamoto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, visto che lo stabile è frequentato da persone senza fissa dimora ed è spesso nel mirino delle forze dell'ordine che periodicamente lo sgomberano, anche per questioni di sicurezza, oltre che di ordine pubblico.