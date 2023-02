Incendio in via Polese: albero a fuoco, le telecamere riprendono tutto

Incendio nella serata di ieri in via del Porto. I vigili del fuoco sono intervenuti contestualmtne alla polizia per ricercare le ragioni che hanno portato due soggetti ad appiccare un piccolo incendio e ad essere denunciati per danneggiamento e incendio doloso.

Entrambi gli individui, uno classe '70 e un altro classe '64, sono stati inquadrati da una telecamera di sorveglianza della zona mentre ammucchiavano foglie attorno a un grosso platano, per poi dar loro fuoco.

Non si conoscono i motivi del gesto, ma i due denunciati sono stati riconosciuti dagli agenti e sono considerati volti che abitualmtne attraversano la zona.