Incendio in Bolognina: tre auto a fuoco, svenuto un uomo

Quando ha visto la sua auto avvolta dalle fiamme è svenuto. E' il risveglio da incubo per un uomo, all'alba di questa mattina, in via Marc'Antonio Raimondi, nel quartiere Navile.

A chiamare i Vigili del fuoco intorno alle 5 è stata una residente della zona, svegliata dal forte rumore causato dal rogo. Per cause apparentemente accidentali, forse a causa di un corto circuito partito dalla batteria, un Toyota ibrida è andata a fuoco, poi le fiamme hanno avvolto anche una Dacia posteggiata di fianco e infine una Passat. Le prime due auto sono praticamente distrutte.

Quando il proprietario della Toyota, un 48enne, è arrivato sul posto, nel vedere la sua auto distrutta è stato colto da malore e ha perso i sensi. Sul posto è stata allertata l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale.