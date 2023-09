Incendio in via Ranzani, anziani intrappolati messi in salvo dal custode

E' stato il custode 50enne del palazzo il primo a intervenire e mettere in salvo due persone bloccate all'interno di un appartamento a fuoco. L'incendio è divampato nella mattinata di ieri, 27 settembre, in via Ranzani, e due anziani coniugi sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitazione.

Quando il custode ha sentito l'odore di fumo, ha tirato la leva antincendio del condominio, ha chiamato i soccorsi e si è precipitato al piano. E' riuscito ad entrare nell'appartamento, facendo immediatamente uscire il marito.

Nel frattempo sono intervenute due volanti della Polizia, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che hanno messo in salvo anche la moglie.

Da quanto si apprende, la coppia di coniugi è rimasta lievemente intossicata a causa del fumo ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti, insieme al custode.