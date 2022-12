Incendio in via del Rondone, palazzo evacuato | FOTO

Paura stamattina in via del Rondone per un incendio divampato nel locale caldaie di un palazzo al civico 1 e il civico 3. Il fumo si sarebbe propagato per l'edificio, scatenando il panico tra alcuni inquilini. L'allarme è scattato tra le 10.30 e le 11 di questa mattina: dalle prime ricostruzioni, sembra che alcuni operai stessero smaltendo una vecchia caldaia nei locali elettrici interrati dello stabile. Le scintille dovute dall'utilizzo del flessibile avrebbero quindi innescato l'incendio, partito proprio dalle centraline del palazzo.

Le persone, allarmate dall'odore acre del fumo che nel frattempo saliva per la rampa delle scale, si sono quindi precipitate fuori dal condominio. Alcuni inquilini sarebbero però rimasti bloccati nei propri appartamenti, riversandosi così sui propri balconi e terrazzi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare quello che sembra essere stato un principio di incendio e sul luogo sono arrivate anche alcune ambulanze e gli uomini della polizia. Al momento non risultano feriti né intossicati ma due monolocali al piano terra rimangono per ora inagibili per precauzione.