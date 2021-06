Incendio in via Saffi: il momento dell'esplosione dell'auto | VIDEO

Nuovo video dell' incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio in via Saffi, all'incrocio di via Malvasia. Poco prima dell'arrivo dei soccorsi l'auto a fuoco è anche esplosa, con le fiamme e lo spostamento d'aria che hanno colpito anche il locale a fianco, un'osteria. Vigili del fuoco e polizia hanno lavorato fino a sera per ripristinare le condizioni di sicurezza, mentre grossi disagi si sono registrati sul fronte del traffico.

Non si registrerebbero feriti, ma alcune persone -tra cui una donna che si trovava all'interno del locale- sono state portate in ospedale per accertamenti dovuti alle esalazioni di fumo. Il traffico ha risentito pesantemente della situazione. Il flusso del traffico è stato deviato, così come i bus.

(video: lettore)