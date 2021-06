Incendio in via Saffi: a fuoco auto parcheggiata, strada chiusa e uffici evacuati

Via Saffi chiusa e uffici attigui evacuati per un grosso incendio che si è sviluppato nel pomeriggio in via Saffi, angolo via Malvasia. Le fiamme hanno lambito anche una vicina osteria, danneggiandola. Anche la facciata del palazzo è stata annerita dal fumo.

Vigili del fuoco e polizia hanno fatto evacuare l'edificio lambito dalle fiamme, una palazzina a tre piani, e fatto allontanare anche le persone degli uffici e negozi attigui.

Non si registrerebbero feriti, ma alcune persone sono state portate in ospedale per accertamenti dovuti alle esalazioni di fumo. Il traffico ha risentito pesantemente della situazione. Il flusso del traffico è stato deviato, cosiì come i bus.

Un pomeriggio complicato per la viabilità nella zona ovest della città, complicato anche dalla chiusura di una corsia dalla tarda mattinata nel sottopasso Zanardi, direzione Nord, per una fuga di gas. Nelle strade attorno alla stazione, zona Lame e zona posrta San Felice il traffco è molto rallentato, mentre lunghe code si registrano tra via Bovi Campeggi e via Carracci, via Casarini, via Parmeggiani e via Malvasia.

Notizia in aggiornamento