Incendio in via Saffi: alta colonna di fumo nero, a fuoco roulotte

Un incendio è scoppiato nel primo mattino a Bologna, lungo la trafficata via Saffi. Ad andare a fuoco, secondo una prima ricostruzione, è stata una roulotte parcheggiata in una delle aree adiacenti ai prati di Caprara, tra Malvasia e l’ospedale Maggiore. Non si registrano feriti: le cause del rogo parrebbero essere accidentali. L'intervento ha creato qualche disagio al traffico, più che altro dovuto ai curiosi che hanno rallentato la marcia per osservare l'accaduto.