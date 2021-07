Scoppia incendio in via San Donato, traffico bloccato

Un incendio è scoppiato stamane a Bologna, in via San Donato, alla periferia della città. E' accaduto poco dopo le ore 9. I Vigili del fuoco e la polizia sono sul posto per sedare le fiamme. Ancora ignote al momento le dinamiche dietro al rogo, ma da quanto si apprende l'incendio sarebbe divampato da un negozio di biciclette. Dalle prime informazioni non ci sarebbe feriti.

Per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la strada è stata momentaneamente chiusa al transito veicolare e il traffico nella zona risulta rallentato.

(FOTO: SEGNALAZIONE LETTORE, L'INCENDIO DI STAMANE IN S DONATO)