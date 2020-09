Incendio alla Certosa: lunga colonna di fumo nero, pompieri in via Saragat

Intorno alle 17:30 via Saragat è stata chiusa al traffico, da via della Barca alla rotonda Romagnoli, per via di un corposo incendio sviluppatosi nei pressi del parco Nicholas Green, zona Certosa. Una colonna di denso fumo nero è visibile dalle case circostanti. Non è ancora chiaro cosa sia andato in fiamme.

Sul posto sono la polizia locale e i vigili del fuoco. La strada è stata riaperta poco dopo.