Incendio in via Scandellara: si alza colonna di fumo nero

Una densa colonna di fumo nero si è levata questo pomeriggio in via Scandellara, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio di incendio, pare originatosi da un pesante imballaggio di plastica e diffusosi a un vicino furgone, in un cantiere edile. I Caschi rossi si sono recati sul posto e hanno spento però rapidamente le fiamme: al momento non risultano feriti, ma si stanno conducendo approfondimenti sulle cause del rogo.