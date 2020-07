Incendio in via del Triumvirato, copertoni e sterpaglie a fuoco

Principio di incendio verso l'ora di pranzo in via del Triumvirato, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente non si segnalano danni rilevanti e nessuna persona è rimasta coinvolta, anche se a seguito del rogo si è sviluppato del fumo nero intorno alla zona, che ha impensierito alcuni cittadini, che ci hanno segnalato l'accaduto.

Da quanto fanno sapere i caschi rossi, le fiamme si sarebbero originate da quattro copertoni e hanno interessate anche alcune sterpaglie. Il piccolo rogo è stato estinto immediatamente dalla squadra antincendio boschivo, senza conseguenze.

Poche ore prima un altro incendio, di dimensioni più serie, ha interessato invece una fabbrica di prodotti per l'igiene personale, a Medicina. In quel caso si sono registrati alcuni danni.