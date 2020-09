Sasso Marconi, incendio in una villetta: cinque persone lievemente intossicate

Alle ore 16.30 circa i carabinieri della stazione di Sasso Marconi e i Vigili del Fuoco di Zola Predosa sono intervenuti per domare un incendio in una villa bifamiliare sita sulla via Porrettana, località Borgonuovo.

Le fiamme hanno interessato principalmente il piano terra della villa mentre il fumo copriva l'intero edificio. Sul posto anche personale del 118 che ha trasportato in codice 2 presso l'ospedale Sant'Orsola tre donne e due uomini per lieve intossicazione. Probabilmente l'incendio è stato causato da una candela di citronella posta al piano terra.