Incendio in zona Santa Viola: nessun ferito

Incendio in un villino bifamiliare in zona Santa Viola, più precisamente in via Giovanni Segantini. Le fiamme, come riportano i Vigili del Fuoco, sarebbero scaturite dal divano del salotto e la mancanza di ossigeno avrebbe generato alte temperature. I quattro occupanti della villa non hanno subito nessun ferimento ma l’incendio ha provocato ingenti danni nella sala e annerito gli altri locali della casa che attualmente rimane non fruibile. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigli del Fuoco, il 118 e la Polizia Locale.