Incendio sullo yacht: cinque bolognesi salvati in mare

Cinque diportisti originari di Bologna e tutti sui trent'anni, quattro uomini e una donna, sono stati salvati nelle acque al largo dello spezzino, dopo che lo yacht sul quale navigavano è andato a fuoco in un incendio.

Lo riporta il quotidiano La Nazione: i cinque erano salpati da poco in direzione delle acque toscane, quando per cause sconosciute si è sviluppato un incendio a bordo. Le fiamme ben presto non sono risultate controllabili e così dalla barca è arrivato l'Sos.

Fortunatamente, a vista due imbarcazioni nelle vicinanze hanno notato la colonna di fumo e sono giunte in soccorso del mezzo, recuperando i diportisti che nel frattempo si erano mesi i giubbotti di salvataggio e si erano tuffati in mare.

Alla fine, a parte lo spavento e gli attimi concitati, nessuno dei bolognesi è risultato ferito e tutti sono stati scortati al porto più vicino per sbarcare.