Ozzano, 'Bike to work': arrivano gli incentivi per chi va al lavoro in bicicletta

E' partito a maggio il progetto regionale 'Bike to work', attraverso il quale la Regione aveva messo a disposizione dei 30 Comuni aderenti al Piano integrato dell’aria, 3,3 milioni di euro per incentivare l’utilizzo della bicicletta, non solo nelle grandi aree metropolitane, ma anche nei Comuni con meno di 50mila abitanti.

Il 70°% delle risorse messe a disposizione dei Comuni punta alla realizzazione di interventi strutturali (piste ciclabili, corsie riservate alle bici, rastrelliere), e il restante per dare ai cittadini incentivi, anche per l’acquisto di bici e veicoli elettrici, fino a un massimo di 50 euro al mese, destinati a quei lavoratori che scelgono di raggiungere il posto di lavoro in bicicletta.

“A Ottobre - spiega il sindaco Luca Lelli - l’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle aziende del territorio, chiedendo di aderire al progetto, incentivando così i lavoratori all’utilizzo della bicicletta per percorrere il tragitto casa-lavoro. Alcune imprese hanno risposto positivamente, sottoscrivendo l'accordo con il Comune e nel complesso hanno aderito più di 30 lavoratori. Proprio in questi giorni il servizio ambiente del Comune ha approvato la determina con la quale si è dato corso alla liquidazione degli incentivi ai primi 13 lavoratori che hanno inviato la richiesta. Al progetto hanno partecipato anche alcuni dipendenti comunali, cosa che ha reso ancora più sentito e partecipato il progetto e direttamente coinvolto il nostro Comune. Sono felice che questa sinergia fra Comune e aziende del territorio- conclude Lelli - abbia prodotto il risultato di incentivare l'utilizzo della bicicletta, un mezzo di trasporto eco-sostenibile".

"Il progetto regionale "bike to work" è sicuramente un progetto innovativo ma che noi, come Amministrazione, abbiamo anticipato prevedendo, già da tempo, degli incentivi per i cittadini che acquistavano delle biciclette elettriche, sottolinea l'assessora ai Lavori Pubblici Mariangela Corrado ".