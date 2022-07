People Mover. Lepore: "Pronti per ogni approfondimento" | VIDEO

"Come sempre prendiamo atto del lavoro della magistratura e siamo a disposizione per tutti gli approfondimenti". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commenta questa mattina a Palazzo D'Accursio la richiesta di archiviazione da parte della Procura per l'indagine sui continui guasti del People Mover. Le verifiche tecniche, scrive il procuratore capo Giuseppe Amato, non hanno fatto emergere situazioni di rilevanza penale né rispetto all'originaria ipotesi di frode nelle pubbliche forniture, né rispetto alla sicurezza".

Le carte dell'inchiesta sono state comunque trasmesse alla Corte dei Conti per verificare "possibili profili di danno erariale". "Penso che le Istituzioni debbano avere come compito quello di far funzionare le cose - aggiunge Lepore- e noi siamo qui per questo. Stiamo lavorando con tutta la compagine perchè il People Mover superi i suoi problemi strutturali e ci siano sempre meno disservizi. E' una navetta molto richiesta da tutti i turisti che stanno arrivando in città e quindi è importante che il servizio funzioni", rimarca il sindaco di Bologna. (Video agenzia Dire)