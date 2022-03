Inchiesta sfruttamento nella logistica, Cgil: "Chi denunciò venne licenziato, ora ci costituiamo parte civile"

Notifica di fine indagine per 21 persone, nell'ambito di una inchiesta che riguarda il presunto sfruttamento dei facchini della nota catena di arredamento low cost Mondo Convenienza. Le accuse della procura, notificate agli interessati a vario titolo a vertici e rappresentanti legali di coop e azienda capofila, sono di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento.

Nei fatti almeno una dozzina di denunce di altrettanti operai hanno descritto una situazione lavorativa al di fuori del perimetro previsto dai contratti nazionali. Le buste paga -si legge nelle denunce presentate all'Arma, che poi ha inoltrato i carteggi alla procura- non corrispondevano quasi mai al lavoro effettuato, i turni ben oltre le 40 ore settimanali, frequenti mancate retribuzioni per ferie o malattia, pause e riposi non osservati oltre a carichi eccessivi fatti manovrare senza strumenti di ausilio meccanici.

Gli illeciti -secondo quanto riportato nel fascicolo della pm Gabriella Tavano- sarebbero andati avanti dal 2007 al 2018. Nel 2017 il sindacato Filt-Cgil sollevò una vertenza nel magazzino di Calderara, con gli operai che però andarono incontro a sospensione delle paghe e asserite ritorsioni di vario tipo. Il tutto conobbe una tregua con un accordo per il riassorbimento di tutti i lavoratori, ma non senza tensioni.

"Chi protestava è stato licenziato, ora ci costituiamo parte civile"

"Oggi, tutti i lavoratori che all'epoca protestarono per questi illeciti sono stati licenziati uno alla volta con l'utilizzo dei cambi di appalto e dei regolamenti interni delle cooperative spurie utilizzate all'epoca" è l'accusa della Filt Cgil, che all'epoca raccolse la vertenza dei facchini. Per questo "ci costituiremo parte civile nel processo affinché casi come questo non si ripetano".